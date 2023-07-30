Тимур Мирошниченко забрал сына из детдома и показал первое фото семьи в полном составе

Ведущий поделился атмосферным фото, где позирует с женой и тремя детьми.

Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна поделились с поклонниками радостной новостью.

После многомесячной волокиты с бумагами супруги наконец-то смогли забрать своего приемного сына из детского дома и теперь малыш официально стал полноценным членом семьи Мирошниченко.

Об этом Тимур и Инна рассказали на своих страницах в Instagram. В фотоблоге они разместили первое фото семьи в полном составе. Атмосферный кадр был сделан посреди природы на поляне. На фотографии Мирошниченко несет на плечах 3-летнего сына Марка, Инна несет на руках 2-летнего приемного сына, а впереди них идет дочь супругов – 5-летняя Мия.

"Книга жизни. Новая глава", – коротко подписала пара семейную фотографию.

Тимур Мирошниченко забрал приемного сына из детдома и показал семью в полном составе / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Поклонники были растроганы этим снимком и признались, что семья Мирошниченко вдохновляет многих украинцев:

Как много семей вы вдохновляете! Спасибо за это!

Слезы радости на глазах! Ваша семья невероятная! Спасибо, вы вдохновляете

Картина дорисована! Поздравляю вас

Низкий поклон вашей семье за такой поступок! Неиссякаемой энергии и счастливой судьбы!

Тимур Мирошниченко с женой и их детьми – 3-летним Марком и 5-летней Мией / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, что ранее жена Тимура Мирошниченко Инна рассказала, что у их 2-летнего приемного сына есть определенные проблемы со здоровьем. По словам супругов, анкету малыша они нашли на сайте Минсоцполитики среди списка детей, от которых отказались все предыдущие кандидаты. Причиной отказов стал список непростых диагнозов у двухлетнего ребенка.

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