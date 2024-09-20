Тимур Мирошниченко заинтриговал, чем удивит премьера нового шоу "КЛУБ 1%": "Разгадает один из ста"

В это воскресенье, 22 сентября, в 21:00 на телеканале "1+1 Україна" состоится премьера масштабного проекта "Клуб 1%" с ведущим Тимуром Мирошниченко.

Проект снят по британскому формату "THE 1% CLUB", который за небольшое время стал мировым феноменом. "Клуб 1%" имеет целью раскрыть сверхвозможности человеческого мозга. Это нетривиальная игра, где интеллект измеряется не столько знаниями в определенных областях, сколько развитием когнитивных функций, таких как память, внимание, смекалка, скорость и способность нестандартно взглянуть на окружающий мир. Телезрителей канала "1+1 Україна" ждет 1200 участников и самые интересные вопросы определения уровня смекалки.

Ведущий "Клуб 1%" в студии "Сніданку з 1+1" уже поделился, какими будут правила шоу и как участники будут бороться за денежный приз.

"Участники могут выиграть до 100 тысяч гривен на реализацию мечты. Каждую игру начинает 100 участников, у каждого – тысяча гривен на счету. Если участник неправильно отвечает или не успевает ответить – эти деньги падают в общий банк, который может выиграть тот, кто достанется как можно дальше в этой игре. Мы начинаем с вопроса, на который может ответить 95% украинцев – самый простой вопрос. Вопрос на 1% – это загадка, которую может разгадать один из ста", – рассказал Тимур Мирошниченко.

КЛУБ 1%

КЛУБ 1%

Интересно, что участниками проекта стали 1200 украинцев – представители разных профессий, с разным образованием, возрастом и жители разных регионов государства.

"Свою смекалку и скорость реакции проверяли очень интересные участники. Например, упорная, открытая ко всему новому госпожа Мария – она пенсионерка и звезда ТикТок. Мне запомнился учитель математики в общеобразовательной школе в Киеве родом из города Попасная. Он как в фильмах прорисовывал в воздухе варианты решений задачок, связанных с математикой. Были и спортсмены, и известные ведущие", — добавляет Мирошниченко.

КЛУБ 1%

КЛУБ 1%

Бекстейдж проекта «Клуб 1%»

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