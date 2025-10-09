- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 1 мин
Тимур Мирошниченко залюбовал романтикой супругой на фоне пальм и щемяще обратился к ней
Сегодня возлюбленной ведущего исполнилось 38 лет.
Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко трогательно поздравил свою жену — адвоката Инну — с важным праздником.
Так, сегодня, 9 октября, знаменитость празднует свой 38-й день рождения. В своем Instagram Мирошниченко опубликовал романтическое фото, на котором супруги нежно обнимают друг друга на побережье, и оставил теплые слова.
"С Днем рождения, любовь моей жизни", — написал ведущий.
Инна сразу ответила на поздравления мужа коротким, но искренним комментарием. Она оставила под сообщением надпись на английском языке, которую дополнила нежным эмоджи-сердечком и выразила свои теплые чувства к избраннику: "Love, love, love".
В комментариях фанаты звездной пары сразу же начали присылать Инне пожелания с праздником. Поклонники засыпали комплиментами возлюбленную ведущего и оставили десятки искренних слов.
Какие вы сказочно теплые… Мои поздравления!
Пусть все мечты и желания сбываются! Всех благ и процветания во всех сферах жизни.
С днем рождения невероятную женщину!
