Гламур
214
1 мин

Тимур Мирошниченко залюбовал романтикой супругой на фоне пальм и щемяще обратился к ней

Сегодня возлюбленной ведущего исполнилось 38 лет.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Тимур и Инна Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко трогательно поздравил свою жену — адвоката Инну — с важным праздником.

Так, сегодня, 9 октября, знаменитость празднует свой 38-й день рождения. В своем Instagram Мирошниченко опубликовал романтическое фото, на котором супруги нежно обнимают друг друга на побережье, и оставил теплые слова.

"С Днем рождения, любовь моей жизни", — написал ведущий.

Инна сразу ответила на поздравления мужа коротким, но искренним комментарием. Она оставила под сообщением надпись на английском языке, которую дополнила нежным эмоджи-сердечком и выразила свои теплые чувства к избраннику: "Love, love, love".

Тимур Мирошниченко с женой / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с женой / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с женой / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с женой / © instagram.com/timur.miroshnychenko

В комментариях фанаты звездной пары сразу же начали присылать Инне пожелания с праздником. Поклонники засыпали комплиментами возлюбленную ведущего и оставили десятки искренних слов.

  • Какие вы сказочно теплые… Мои поздравления!

  • Пусть все мечты и желания сбываются! Всех благ и процветания во всех сферах жизни.

  • С днем рождения невероятную женщину!

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко удивил видео с отдыха. Звезда опубликовал кадры с резкой сменой погоды в Карпатах.

