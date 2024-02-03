Тина Кароль без грима в джинсах спела на сцене нацотбора на "Евровидение-2024"

Украинская певица Тина Кароль тронула своим выступлением на нацотборе на "Евровидение-2024".

Певица в эфире конкурса появилась на сцене в необычном для нее образе. Тина исполнила свою новую композицию "Троянди" без концертного грима, причесок и помпезных нарядов. Она предстала в джинсах и черном гольфе. Все для того, чтобы слушатели сконцентрировались на глубоком и чувственном исполнении трека и ее пронзительном голосе.

Тина Кароль на нацотборе на "Евровидение-2024"

Тина Король

К слову, на сцене не было никаких декораций. Тина Кароль вместе со своей командой выступала только под софитами в почти полной темноте.

В свою очередь поклонники были ошеломлены таким выступлением поп-дивы и искренне наградили артистку овациями и громкими "Браво!".

Тина Кароль на нацотборе на "Евровидение-2024"

Тина Кароль на нацотборе на "Евровидение-2024"

По словам Тины Кароль, ее новый трек о глубоких чувствах, отражающих социальную драму настоящего. Интересно, что автором музыки в песни выступила сама Кароль.

Напомним, ранее финалист нацотбора певец MELOVIN ошеломил своим похудением на 16 килограммов и зажег хитом о мечтателях, с которым борется за возможность уехать в Швецию.

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