Тина Кароль без макияжа и фильтров засветила стройную фигуру на домашнем селфи

Украинская певица Тина Кароль показала, как выглядит без косметики и фильтров.

Знаменитость овладевает новой соцсетью Threads, в которой и поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На фото Тина позировала дома на кухне.

Тина Кароль / Фото: threads.net/@tina_karol

Певица сделала селфи без капли косметики и в домашнем образе. Кароль одела коротенький топ, открывший подтянутый ее пресс. Один глаз на селфи Тина прикрыла спелым персиком из собственного сада.

"Не теряем тонус", – подписала фото Кароль.

Тина Кароль / Фото: threads.net/@tina_karol

Кстати, на днях Тина Кароль также поделилась хорошими фотографиями из своего загородного дома под Киевом. Певица показала, как проводит время дома и похвасталась урожаем из собственного огорода.

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