Тина Кароль без макияжа и в обтягивающем наряде ошеломила сверхсложными асанами из йоги

Артистка показала, как держит свою фигуру в тонусе.

В украинской певицы Тина Кароль невероятно стройная фигура. Достичь таких результатов знаменитости помогают диеты, спорт, а также йога.

Итак, в своем Telegram-канале артистка показала, какие умеет выполнять сверхсложные асаны. Тина продемонстрировала, как занимается йогой. В обтягивающем специальном наряде, без макияжа и с собранными в пучок волосами Кароль и стояла на руках, и демонстрировала невероятную растяжку, и складывала в разные позиции ноги.

Тина Кароль занимается йогой / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тина Кароль занимается йогой / Фото: t.me/tinakarolofficial

За работой исполнительницы наблюдает ее тренер. Когда это удается, то в режиме офлайн, а если нет – то с помощью видеосвязи.

Тина Кароль занимается йогой / Фото: t.me/tinakarolofficial

Тина Кароль занимается йогой / Фото: t.me/tinakarolofficial

Впрочем, певица умеет делать не только сверхсложные асаны в йоге. Знаменитость научилась стоять на гвоздях и охотно показывает это умение фанатам.

Тина Кароль стоит на гвоздях / Фото: t.me/tinakarolofficial

Напомним, недавно Тина Кароль впервые рассекретила свой настоящий вес и показала, как выглядит ее фигура без фотошопа. Исполнительница также поделилась с поклонниками, как ей удалось сбросить лишние 5,1 кило.

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