Тина Кароль без макияжа и в спортивном наряде поделилась мечтательным фото из студии звукозаписи

Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками фотографией из студии звукозаписи и поразмышляла о создании "новых себя".

Новое фото исполнительница опубликовала в своем Telegram-канале. В кадре звезда позировала без макияжа и в спортивном образе – черных лосинах, высоких носках и объемном тоске.

"Мое измерение. Мы должны находить новых себя. Мотивации достаточно. Историй достаточно. Осталось найти верные ноты и слова", — поделилась своими мыслями Кароль.

Тина Король / Фото: t.me/tinakarolofficial

Поклонники Тины предположили, что таким образом певица намекает на создание новой песни. К тому же ранее певица проводила опрос в своем блоге о том, какой трек хотелось бы услышать ее фанам — боевых, романтичный, танцевальный (не о войне) или оплакивание. Большинство голосов подписчики Кароль отдали за романтическую песню.

Ранее Тина Кароль поделилась редкими фотографиями с 14-летним сыном до дня его рождения.

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