Тина Кароль без макияжа очаровала Сеть домашними фотографиями

Украинская певица Тина Кароль очаровала поклонников новыми домашними фотографиями.

В сторис в Instagram знаменитость показала свое лицо вблизи без единой капли косметики. В кадре Тина продемонстрировала стильную рубашку белого цвета, на которой красовалась желто-синяя надпись с названием своей новой песни "One Nation Under Love".

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Свой образ во всей красе исполнительница также продемонстрировала на фото в зеркале в полный рост. Кароль позировала в том же наряде с яблоком из собственного сада. Хорошие кадры певица оставила без подписи.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, что ко Дню Независимости Украины Тина Кароль ошеломила премьерой новой песни, которую записала вместе с легендарным американским композитором Даяном Уорреном. Автор хитов для Уитни Хьюстон, Леди Гаги и других звезд создала вместе с украинской певицей композицию "One Nation Under Love — Одно сердцебиение".

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