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Тина Кароль без макияжа ошеломила новым фото с 13-летним сыном: "Двойник папы"

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Тина Кароль без макияжа ошеломила новым фото с 13-летним сыном: "Двойник папы"

Тина Король / instagram.com/tinakarol_fantina

Похоже, Веня прилетел в Украину на каникулы.

Украинская певица Тина Кароль показала новое фото со своим сыном Вениамином.

В ноябре мальчику исполнилось 13 лет. И на его день рождения знаменитость летала в Великобританию, где живет и учится ее потомок. Теперь, похоже, Веня приехал к звездной мамочке в Украину на новогодние каникулы. В Instagram-stories исполнительница разместила селфи, на котором счастлива позирует с сыном, сидя в машине. На снимке Тина встала на переднем сиденье без макияжа, а Вениамин разместился на заднем месте.

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol
Тина Кароль с сыном / instagram.com/tina_karol

Это фото появилось и на странице официального фан-клуба певицы в фотоблоге. В комментариях пользователи пишут, на кого же больше похож подросший Веня.

  • Двойник отца! Берегите друг друга
  • Веня – мамина копия
  • Милая мама и сын... Взрослый, но тоже очень милый...
  • Вы очень хорошие

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