Тина Кароль без макияжа поделилась утренним селфи и показала, чем завтракает

Исполнительница рассказала поклонникам, как началось ее утро.
Украинская певица Тина Кароль все чаще делится с поклонниками фотографиями из своей повседневной жизни.
Так вот, на этот раз звезда показала, с чего началось утро. В своем Telegram-канале Кароль запостила несколько снимков, на которых предстала без макияжа. Артистка похвасталась своей естественной красотой.
Кроме того, Тина показала фанам, чем сегодня завтракала. Так, утро артистки началось с сырников и свежевыпеченного хлеба. "Свои ритуалы нужно не менять, чтобы не произошло", — прокомментировала кадры Кароль.
В свою очередь, поклонники певицы так отреагировали на ее фотографии: "В тебе, Тина, когда ты без макияжа, особый шарм", "Тиночка, достаточно худеть! Выглядишь жалко, болезненно. Хочется поймать и накормить!", "приятного аппетита".
Напомним, ранее Тина Кароль показала забавные фото, на которых предстала без макияжа, в топе и спортивных штанах. Артистка показала, как дома провела время, играя в "Кто я?" и смотря "Маппет шоу".
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