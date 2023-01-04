Тина Кароль без макияжа поделилась утренним селфи и показала, чем завтракает

Украинская певица Тина Кароль все чаще делится с поклонниками фотографиями из своей повседневной жизни.

Так вот, на этот раз звезда показала, с чего началось утро. В своем Telegram-канале Кароль запостила несколько снимков, на которых предстала без макияжа. Артистка похвасталась своей естественной красотой.

Тина Кароль / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

Кроме того, Тина показала фанам, чем сегодня завтракала. Так, утро артистки началось с сырников и свежевыпеченного хлеба. "Свои ритуалы нужно не менять, чтобы не произошло", — прокомментировала кадры Кароль.

Тина Кароль / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

Тина Кароль показала, чем завтракает / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

В свою очередь, поклонники певицы так отреагировали на ее фотографии: "В тебе, Тина, когда ты без макияжа, особый шарм", "Тиночка, достаточно худеть! Выглядишь жалко, болезненно. Хочется поймать и накормить!", "приятного аппетита".

Напомним, ранее Тина Кароль показала забавные фото, на которых предстала без макияжа, в топе и спортивных штанах. Артистка показала, как дома провела время, играя в "Кто я?" и смотря "Маппет шоу".

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