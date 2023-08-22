Тина Кароль без макияжа похвасталась урожаем из собственного огорода и выполнила обещание TVORCHI

Артистка показала, какие фрукты и овощи в этом году вырастила.

Украинская певица Тина Кароль показалась без макияжа и похвасталась урожаем из своего огорода и сада.

Как призналась исполнительница в Instagram-stories, она пообещала группе TVORCHI отчитаться, что у нее в этом году уродило. Так что свое обещание Кароль выполняет.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В частности, у знаменитости возле дома есть собственный огород. Там у артистки растут помидоры, огурцы, перец, капуста и зелень.

"Группе TVORCHI рассказывала о своем огороде и обещала отчитаться. Это у меня помидоры, там есть кабачок, у меня есть хороший перчик, ждет встречи с ножом, капусточка", — поделилась Кароль.

У певицы в этом году очень сильно уродили яблоки. Правда, знаменитость говорит, что их некому есть.

Огород Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Это моя яблоневая идиллия, некому съесть. Слишком много яблок. Красота", — рассказала звезда.

Сад Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В саду исполнительницы обильно уродили не только яблоки, но и груши. Почти каждая веточка полностью покрыта фруктами.

"Грушевый рай, кого хочешь – выбирай", — пошутила певица.

Сад Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Также певица похвасталась и арбузами.

"Да, что по арбузам? Кто помнит, он был совсем маленьким, а сейчас видите какой! Домашний Херсон", – поделилась артистка.

Огород Тины Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее шоумен Владимир Остапчук хвастался урожаем картофеля на огороде его родителей в Умани. В частности, ведущий показал, как вместе с молодой женой выкапывал ее.

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