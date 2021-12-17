Тина Кароль без макияжа показала подросшего сына-красавца

Вениамин прилетел к маме из Великобритании.

Украинская певица Тина Кароль после насыщенного трудового года решила посвятить время своему сыну Вениамину.

Так, на новогодние праздники мальчик прилетел к маме из Великобритании, где живет и учится. О радостном событии Тина рассказала в Instagram. Она поделилась кадром, на котором предстает без макияжа улыбающейся, а рядом позирует 13-летний Веня.

instagram.com/tinakarol_fantina

Приехал мальчик к маме с хорошими новостями – Вен, как называют сына Тины в Великобритании, порадовал маму своими успехами в учебе. Как рассказала артистка, Веня привез табель отличника.

Также звездная мама похвасталась, что Вениамин стал лучшим знатоком английского на своем потоке, также парень показал успехи в математике во всей школе.

Вениамин живет и учится в Лондоне. В элитную школу Тина отправила сына в 7 лет. Поговаривают, что в год звездная мама платит за обучение сына около миллиона гривен.

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