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Тина Кароль без макияжа показалась во дворе своего дома под Киевом на фоне роз

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1744
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль без макияжа показалась во дворе своего дома под Киевом на фоне роз

Тина Кароль дома / Фото: t.me/tinakarolofficial

Артистка показала, как проводит время дома.

Певица Тина Кароль сообщила поклонникам, что сейчас находится дома в Украине.

В своем Telegram звезда поделилась кадрами, сделанными во дворе ее загородного дома в селе Зазимье Киевской области. На фото исполнительница предстает в черном топе, леггинсах, носках и шлепках. Кароль позирует без макияжа.

Тина Кароль дома / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль дома / Фото: t.me/tinakarolofficial

На фотографиях Тина демонстрирует свою естественную крастоу и искренне улыбается. Снимки были сделаны на фоне роз, выросших на территории имения певицы: "Все лучшее уже создано природой", – подписала фотографии Кароль.

Тина Кароль дома / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль дома / Фото: t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль дома / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль дома / Фото: t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль дома / © t.me/tinakarolofficial
Тина Кароль дома / Фото: t.me/tinakarolofficial

В свою очередь, поклонники наделали своему кумиу комплиментов и восхитились ее естественным внешним видом: "Ну что это за прекрасная садовница", "красавица, такая энергия", "она вернулась!", "просто роскошная".

Напомним, что недавно Тина Кароль в Сикстинской капелле в Ватикане встретилась с папой Римским Франциском. Артистка сделала ему особый подарок – Тина привезла из Украины дневник мальчика Егора из Мариуполя, который месяц вел его в подвале во время российской оккупации.

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Дата публикации
Просмотры
1744
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