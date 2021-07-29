Тина Кароль без макияжа с подросшим сыном отправилась в отпуск в Исландию

Тина Кароль без макияжа с подросшим сыном отправилась в отпуск в Исландию

Артистка поделилась фотографиями с отдыха.

Украинская певица Тина Кароль, которая не так давно вместе с KAZKA представила неожиданный дуэт, отправилась в долгожданный отпуск.

Артистка вместе с подросшим сыном, 12-летним Вениамином выбрала довольно нестандартное, как для звезд, место — семья полетела в Исландию. Фотографиями из путешествия Тина поделилась в сторис своей страницы в Instagram.

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Кароль с сыном уже увидели местные архитектурные памятники, насладились пейзажами, и даже застывшую лаву и вулкан.

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Отметим, что каждую свою свободную минуту Тина Кароль пытается проводить вместе с сыном. И они с Вениамином еще те путешественники. К примеру, в начале мая семья отправилась на отдых на острова. Там Кароль даже похвасталась фигурой в черном купальнике.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку