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Тина Кароль без макияжа в черном обтягивающем наряде очаровала стройностью

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1654
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль без макияжа в черном обтягивающем наряде очаровала стройностью

Тина Король / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

Артистка продемонстрировала поклонникам свой сдержанный образ.

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников своими новыми фотографиями из повседневной жизни.

Исполнительница поделилась серией снимков, которые недавно сама сделала. В своем Telegram-канале Кароль запостила несколько селфи с импровизированной фотосессии. Кароль позирует без макияжа, в черных лосинах и черном гольфе и в кроссовках на платформе.

Тина Король / © Telegram-канал Тины Кароль
Тина Король / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

"Когда нашла зеркало!" – подписала фотографии Тина.

Тина Король / © Telegram-канал Тины Кароль
Тина Король / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

В свою очередь, поклонники обратили внимание насколько стройна Кароль и так отреагировали на новые кадры своего кумира: "какая красивая", "дала бы 15 лет, не больше", "худышка-малышка", "такая худенькая прям", "эти ноги – это что-то".

Напомним, недавно Тина Кароль также показывала поклонникам, как проводит время в спортзале. Артистка поделилась соблазнительными кадрами, на которых изображена в черном топе и лосинах.

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Дата публикации
Просмотры
1654
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