Тина Кароль без макияжа в черном обтягивающем наряде очаровала стройностью

Артистка продемонстрировала поклонникам свой сдержанный образ.
Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников своими новыми фотографиями из повседневной жизни.
Исполнительница поделилась серией снимков, которые недавно сама сделала. В своем Telegram-канале Кароль запостила несколько селфи с импровизированной фотосессии. Кароль позирует без макияжа, в черных лосинах и черном гольфе и в кроссовках на платформе.
"Когда нашла зеркало!" – подписала фотографии Тина.
В свою очередь, поклонники обратили внимание насколько стройна Кароль и так отреагировали на новые кадры своего кумира: "какая красивая", "дала бы 15 лет, не больше", "худышка-малышка", "такая худенькая прям", "эти ноги – это что-то".
Напомним, недавно Тина Кароль также показывала поклонникам, как проводит время в спортзале. Артистка поделилась соблазнительными кадрами, на которых изображена в черном топе и лосинах.
Читайте также: