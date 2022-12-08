Тина Кароль без макияжа в черном обтягивающем наряде очаровала стройностью

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников своими новыми фотографиями из повседневной жизни.

Исполнительница поделилась серией снимков, которые недавно сама сделала. В своем Telegram-канале Кароль запостила несколько селфи с импровизированной фотосессии. Кароль позирует без макияжа, в черных лосинах и черном гольфе и в кроссовках на платформе.

Тина Король / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

"Когда нашла зеркало!" – подписала фотографии Тина.

Тина Король / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

В свою очередь, поклонники обратили внимание насколько стройна Кароль и так отреагировали на новые кадры своего кумира: "какая красивая", "дала бы 15 лет, не больше", "худышка-малышка", "такая худенькая прям", "эти ноги – это что-то".

Напомним, недавно Тина Кароль также показывала поклонникам, как проводит время в спортзале. Артистка поделилась соблазнительными кадрами, на которых изображена в черном топе и лосинах.

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