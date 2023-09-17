Тина Кароль без макияжа в легком платье на сене в Карпатах спела свой новый хит: София Ротару оценила

Артистка спела фаргмент из своей песни "Одне серцебиття".
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками атмосферными кадрами, снятыми во время недавней поездки артистки в Карпаты.
На странице в Instagram исполнительница разместила ролик, на котором спела фрагмент из своего нового хита "Одне серцебиття". В видео Кароль предстает в легком белом платье в цветочный принт. Тина отдала предпочтение своему естественному виду и свела использование макияжа к минимуму.
Чтобы придать видео еще большего колорита, композицию звезда исполняет, сидя на высоком стоге сена.
"Смыслы делают нашу веру сильной, а дела – доблестными. Какая чрезвычайная природа Украины! Карпаты – колыбель наших традиций", – коротко прокомментировала ролик Кароль.
В свою очередь, поклонники певицы признались, что были ошеломлены ее талантом и красотой:
- Невероятно чистый голос
- Как красиво
- Как этот образ подходит под эту песню, Тина, вы во всех образах красивы, но этот – такой искренний
Кстати, понравилась эта работа Тины Кароль и ее звездной коллеге, народной артистке Софии Ротару. Певица довольно сдержанна в своем общении с поклонниками. Вот и в этот раз под постом Тины оставила скромный, но красноречивый лайк.
Напомним, недавно Тина Кароль похвасталась урожаем кабачков на своем огороде.
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