Тина Кароль без макияжа в легком платье на сене в Карпатах спела свой новый хит: София Ротару оценила

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками атмосферными кадрами, снятыми во время недавней поездки артистки в Карпаты.

На странице в Instagram исполнительница разместила ролик, на котором спела фрагмент из своего нового хита "Одне серцебиття". В видео Кароль предстает в легком белом платье в цветочный принт. Тина отдала предпочтение своему естественному виду и свела использование макияжа к минимуму.

Чтобы придать видео еще большего колорита, композицию звезда исполняет, сидя на высоком стоге сена.

"Смыслы делают нашу веру сильной, а дела – доблестными. Какая чрезвычайная природа Украины! Карпаты – колыбель наших традиций", – коротко прокомментировала ролик Кароль.

Тина Кароль спела хит "Одне серцебиття" на стоге сена в Карпатах

В свою очередь, поклонники певицы признались, что были ошеломлены ее талантом и красотой:

Невероятно чистый голос

Как красиво

Как этот образ подходит под эту песню, Тина, вы во всех образах красивы, но этот – такой искренний

Кстати, понравилась эта работа Тины Кароль и ее звездной коллеге, народной артистке Софии Ротару. Певица довольно сдержанна в своем общении с поклонниками. Вот и в этот раз под постом Тины оставила скромный, но красноречивый лайк.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно Тина Кароль похвасталась урожаем кабачков на своем огороде.

Читайте также: