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Тина Кароль без макияжа в топе и леггинсах показала, как проводит время в спортзале

Тина Кароль без макияжа в топе и леггинсах показала, как проводит время в спортзале

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1038
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль без макияжа в топе и леггинсах показала, как проводит время в спортзале

Тина Король / Фото: Telegram-канал Тины Кароль

Артистка не забывает о регулярных тренировках, чтобы поддерживать форму.

Украинская певица Тина Кароль хорошо знает выражение "в здоровом теле здоровый дух" и непременно следует ему.

Так, артистка между благотворительными концертами и деловыми встречами находит время для того, чтобы поддерживать свою физическую форму. В своем Telegram-канале Кароль поделилась с поклонниками фото и коротким видео из спортзала.

На кадрах артистка предстает в черных леггинсах, черном топе и без макияжа. В видео Тина показала, в каких условиях занимается. Саму тренировку звезда решила не показывать: "Каждый наш новый день определяет завтрашний день", — подписала видео Кароль.

Поклонники знаменитости не сдержали своего восхищения красотой кумира: "очень красивая", "наша красавица", "вау какая комета", "невероятная".

Напомним, ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками мечтательым фото из студии звукозаписи. Фаны звезды предположили, что она намекнула на создание нового трека.

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Дата публикации
Просмотры
1038
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