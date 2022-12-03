Тина Кароль без макияжа в топе и леггинсах показала, как проводит время в спортзале

Артистка не забывает о регулярных тренировках, чтобы поддерживать форму.
Украинская певица Тина Кароль хорошо знает выражение "в здоровом теле здоровый дух" и непременно следует ему.
Так, артистка между благотворительными концертами и деловыми встречами находит время для того, чтобы поддерживать свою физическую форму. В своем Telegram-канале Кароль поделилась с поклонниками фото и коротким видео из спортзала.
На кадрах артистка предстает в черных леггинсах, черном топе и без макияжа. В видео Тина показала, в каких условиях занимается. Саму тренировку звезда решила не показывать: "Каждый наш новый день определяет завтрашний день", — подписала видео Кароль.
Поклонники знаменитости не сдержали своего восхищения красотой кумира: "очень красивая", "наша красавица", "вау какая комета", "невероятная".
Напомним, ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками мечтательым фото из студии звукозаписи. Фаны звезды предположили, что она намекнула на создание нового трека.
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