Тина Кароль без макияжа в топе и спортивных штанах похвасталась плоским животом

Артистка показала, как проводит свободное от работы время.

Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам, как проводит свое свободное от концертов, съемок и важных встреч время.

Так, в своем Telegram-канале исполнительница поделилась фото и видео из своей обычной жизни. На фотографиях Тина предстала без макияжа, в черном топе, бело-голубых брюках и пушистых тапочках.

Таким образом, артистка продемонстрировала не только себя "на домашнем", но и свою стройную фигуру и плоский животик. Правда, фаны звезды немного переживают за ее внешний вид, о чем сообщили в комментариях:

"Тина, достаточно худеть. Фигура просто идеальная", "Тиночка, ешь пожалуйста! Тортик тоже ешь", "ну просто fitness girl".

Кроме того, Кароль поделилась, что в свободное время любит посмотреть программу "Маппет-шоу", а также полакомиться донатсами. Также Тина успела поиграть в "Кто я?", где ей досталось слово "Богиня".

Напомним, несколькими днями ранее Тина Кароль показала, как готовила праздничный ужин вместе с 14-летним сыном. Семья запекла курицу и сделала салат. Кроме того, звездная мама похвасталась, как вырос ее сын.

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