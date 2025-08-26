ТСН в социальных сетях

Тина Кароль честно призналась, почему после смерти мужа у нее не сложилась личная жизнь

Артистка назвала причину, почему избегает романтических отношений.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Тина Кароль

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль честно призналась, почему после смерти мужа у нее не сложилась личная жизнь.

Исполнительница дала понять, что сейчас одинока. В программе "ЖВЛ представляє" артистка делится, что на первое место поставила именно карьеру. По словам певицы, чтобы достичь успеха, надо много и упорно работать. Поэтому у нее просто нет времени не то чтобы наладить личную жизнь, но даже чтобы отдохнуть.

"К сожалению, успешность человека — это одиночество. За результатами на пьедестале идет кропотливая работа. У тебя особо нет времени где-то погулять и так далее. Летом мы сделали очень много коллабораций и треков", — говорит певица.

Тина Кароль

Тина Кароль

Единственный человек, для которого Тина Кароль всегда находит время, это ее 16-летний сын Вениамин. Мальчик учится и живет в Великобритании. Однако недавно певице представилась возможность по-семейному провести время с сыном.

"Самая главная встреча, которую я ждала, это встреча с сыном. Мы увиделись, и у нас такая семейная идиллия сейчас", — добавила артистка.

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Тина Кароль с сыном / © instagram.com/tina_karol

Отметим, Тина Кароль была лишь один раз замужем. Мужем артистки стал продюсер Евгений Огир, от которого она родила сына Вениамина. К сожалению, он умер 28 апреля 2013 года от рака желудка. С тех пор о личной жизни певицы вообще ничего не известно.

Напомним, недавно Тина Кароль отреагировала на рождение первенца у Леси Никитюк. Артистка с юмором поздравила ведущую.

