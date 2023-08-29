Тина Кароль дала концерт в Киеве: "сожженный" Кремль, слезы на сцене и особый сюрприз от гостя

27 и 28 августа в Национальном дворце искусств "Украина" в Киеве свой сольный концерт ко Дню Независимости Украины дала певица Тина Кароль.

Услышать хиты певицы собрались сотни зрителей. Фаны с цветами и плакатами ожидали выхода Тины на сцену. Журналисты сайта ТСН.ua также побывали на шоу звезды и готовы поделиться всеми подробностями.

Еще до появления Кароль на сцене зрители аплодисментами призвали ее начать концерт. Так что шоу началось почти без задержки, в 18:30.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Тина появилась на сцене под бурные овации зрительного зала в черном роскошном платье от украинского бренда FROLOV и кожаном плаще. Дизайнер изготовил для певицы сразу два одинаковых платья – черное и красное. Кстати, именно у красной Кароль перепела свой хит Show me your Love на "Евровидении-2023".

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Свое выступление певица начала с песни "Вільна", которую записала в 2020 году в дуэте с Юлией Саниной.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

А после Тина разожгла зал треком "Вільні. Нескорені", который вышел в начале полномасштабной войны. Во время исполнения композиции зрители подняли вверх названия украинских городов.

"Сегодня в зале есть все мы, мы - те, которые рождены в борьбе, новые, несокрушимые и непокоренные. Я хочу, чтобы вы отдохнули, вдохновились и чтобы сегодня в этом зале была жизнь, ни взрывов, ни сирен. Моя сила в вас! И сегодня здесь на сцене я просто живу ради вас, потому что ничего другого не умею. Не умею и решила, что больше ничего и не надо. Ведь то, что мы сегодня здесь собрались, то, что вы выкроили свое время, это не так как прежде. Это по-особенному. Это очень важно", - эмоционально обратилась к зрителям Тина.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

В начале своего шоу исполнительница также вспомнила своего покойного мужа, продюсера Евгения Огира. Тина, едва сдерживая слезы, призналась, что все ее песни были написаны для него, но сегодня она исполнит их для всех украинцев.

"Песни, которые сегодня будут звучать, были написаны для особого человека, но сегодня таких людей целая страна", — сказала Кароль.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Первая часть концерта до глубины души тронула каждого из зрителей в зале. Тина спела своих украиноязычных песен "Мед", "Шукай мене", "Закрили очі твої" и другие лирические композиции.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

А дальше Тина устроила для своих поклонников настоящий музыкальный перформанс. Певица вышла на сцену вместе с молодыми исполнителями Никитой Ломакиным и Марком Квиткой. Вместе под аккомпанемент гитаристов они исполнили кавер на песню "Чорнобривці". Эту песню Тина посвятила всем девушкам и мамам, посетившим концерт.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

После этого все зрители также получили возможность приобщиться к созданию нового хита. Кароль предложила импровизировать исполнить всем известную песню "Чим ти не прийшов". Партии в композиции условно поделилась между зрителями и артистами, что подарило знакомой мелодии нового звучания.

И конечно, не обошлось на концерте без исполнения государственного гимна Украины. Все присутствующие стоя подпевали Тине.

В середине шоу Кароль сменила свой образ на блестящий топ с брюками и постепенно перешла в свою англоязычную программу. Звезда продемонстрировала свою грациозность и соблазнительные танцы на вращающейся платформе.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Вместе с артисткой на сцене зажег участник "Танцев со звездами" Дмитрий Жук. Он в кожаном наряде закружил певицу в страстном танце.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Настоящий фурор среди фанатов произвел номер Тины с песней "Scandal". После 24 февраля звезда решилась перевести свой русскоязычный хит на английский и не прогадала, ведь весь зал подпевал с ним.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Завершив свою англоязычную программу, певица исчезла за кулисами, однако отпускать ее со сцены поклонники не хотели. Ради фанов Кароль позволила им посетить кулисы и пообщалась с командой.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Артистка в непринужденной атмосфере через экран в зале пообщалась со своими зрителями и спела одну из своих первых песен "Намалюю тобі зорі".

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Безумными аплодисментами зрители снова встретили Тину на сцене. От такой преданности поклонников и эмоций в зале артистка просто не смогла удержать слез и заплакала. Кароль низко поклонилась своим поклонникам и поблагодарила за такую энергию.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Затем певица пригласила фанов к себе на сцену, где смогла обнять их, а они подарили ей цветы и свои подарки.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Кароль также приготовила для слушателей сюрприз и пригласила на свой концерт молодого исполнителя SHUMEI.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Певец исполнил песню "Буревиями", которую записал со Златой Огневич, которая сейчас стала настоящим хитом в Сети. А также он подготовил особый подарок для Тины и перевел ее песню "Выше облаков" на украинский язык.

SHUMEI ошеломил украинским кавером на песню Тины Кароль "Выше облаков"

Свой концерт Тина Кароль завершила на патриотической ноте исполнением песни "Украина – це ти…" и премьерой нового трека "One nation under love", написанного американским композитором Даян Уоррен.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Во время выступления Тина "сожгла" российский кремль – на экране за певицей центр путинской власти сгорел до фона вместе с крейсером "Москва" и символикой оккупантов.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

За спиной звезды поднялась Родина-Мать, держа в руках щит с гербом Украины.

Концерт Тины Кароль в Киеве / Фото: ТСН.ua

Читайте также: