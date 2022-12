Тина Кароль довела до мурашек исполнением песни "Щедрик" и показала жуткие кадры экоцида Украины

Украинская певица Тина Кароль решила вместе с организацией UAnimals привлечь внимание к экологическим преступлениям страны-агрессора в Украине.

UAnimals создала в рамках кампании #StopEcocideUkraine обновленную версию известной песни "Щедрик". Тина Кароль, в свою очередь, исполнила композицию в сопровождении хора "Вогник".

"Пока весь мир готовится к рождественским праздникам, Россия продолжает обстреливать мирные города и уничтожать окружающую среду в Украине. Уже сотню лет зимние каникулы в США и Европе сопровождает мелодия Carol of the Bells, созданная украинским гением Николаем Леонтовичем. В этом году она напомнит о важном. Carol of the Ecocide привлекает внимание к тому, что Россия не только страна-террорист, но и экотерорист, которая ворует будущее у наших детей и всей планеты, и это не милый мультяшный Гринч, а сплошное зло, которое нужно остановить, пока оно не остановило мир", – говорит основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Новый и актуальный текст к композиции Carol of the Ecocide написал украинский автор Евгений Матюшенко, над аранжировкой работал композитор Юрий Звонарь. Также к песне был создан мощный клип, где показали, как Россия терроризирует украинские города.

"Война уничтожает жизнь в полном смысле этого слова: она забирает жизни людей, их дома и образ жизни, их землю, их надежды и право быть счастливыми. Война безжалостно уничтожает украинскую экологию и мир животных. Я присоединилась к инициативе UAnimals, чтобы напомнить миру, насколько разрушительным и необъятным является следствие войны России против Украины. Песня "Щедрик" является символом рождественского чуда, а Украина — символом человеческого чуда стойкости и несгибаемости, чуда, которое все время войны защищает мир", — говорит Тина Кароль.

Читайте также: