Тина Кароль довела до слез трогательными словами 14-летнего сына к учителю, который потерял мать

Украинская певица Тина Кароль растрогала поклонников личным признанием.

Болезненной для себя темой о жизни и смерти исполнительница поделилась с фанами в своем Telegram-канале. Как рассказала Тина, учитель ее 14-летнего сына Вениамина недавно потерял мать и рассказал об этом ей. Певица долгое время искала слова для поддержки, ведь она на собственном опыте, к сожалению, знает, как трудно человеку в этот момент.

"Я растерялась и просто не знала, что написать нормального, кроме "мы рядом" и всякое такое. Но это же штампы и просто типичные слова, которых я не хотела писать. Не ответить тоже было не ОК. Итак, я показала сообщение Вениамину и попросила написать что-то от себя", - рассказала Кароль.

Сообщение, которое Вениамин написал учителю, задело Тину до глубины души. Исполнительница призналась, что долгое время пыталась избегать разговоров о смерти и боялась, как сын будет воспринимать это понятие.

Тина Кароль с сыном / Фото: facebook.com/tina.karol

"Я ему говорю: "Дай почитаю перед тем, как отправишь, потому что...". Что? "Совковое" недоверие к детям блеснуло где-то в моем подсознании. Читаю и начинаю реветь... Я поняла, почему ничего не могла написать, потому что боюсь говорить о смерти, потому что боль - это слабость для меня. Я запретила ее, вычеркнула, спрятала, сожгла. Остались угли, на которых нет эмоций. Я ненавидела, когда все ревели рядом и ныли мне в плечо. Все, о чем я мечтала, чтобы Веня воспринимал смерть как-то иначе и вот он написал то, что почувствовал, без помощи или "гугл лучшие цитаты". Это другое мировоззрение и спасибо тебе за это, сын Я люблю тебя", - поделилась певица.

Парень написал учителю очень эмоциональные и очень проникновенные слова, в которых выразил свои соболезнования и отметил, что "смерть не всегда является плохой вещью".

"Здравствуйте, мистер Мерриман! Это Вениамин. Я и моя мать хотим выразить наши искренние соболезнования вам и вашей любимой семье. Когда моя мама показала мне ваш тревожный текст, я почувствовал мрачные чувства, пришедшие из моего сердца. Но смерть не всегда является плохой вещью. Со смертью наших любимых членов семьи, мы также можем вспомнить их жизнь и их великие достижения. Вместо траура, давайте будем праздновать жизнь вашей матери. Ваша мать должна была быть великой женщиной, ведь она воспитала очень умного сына, который помог мне и всей школе развиваться. Я еще раз хотел бы поделиться своими соболезнованиями и желаю, чтобы ваша мать никогда не была забыта. Пусть она покоится в мире", - говорится в тексте Вениамина.

Тина Кароль с сыном / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

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