Тина Кароль феерично выступила на Atlas Weekend: питон, дополненная реальность и водопад на сцене

Тина Кароль феерично выступила на Atlas Weekend: питон, дополненная реальность и водопад на сцене

Артистка представила премьеру шоу "Красиво".

В первый день фестиваля Atlas Weekend 2021 певица Тина Кароль представила премьеру шоу "Красиво" в поддержку своего одноименного альбома.

Так, концерт Кароль начался с ее эффектного появления на мотоцикле. Певица исполнила песню "Хороший парень" колеся на байке с чемпионом Украины и призером европейских соревнований по стантрайдингу Андреем Головиным.

Пресс-служба Тины Кароль

Также зрители увидели лазерное шоу и водопад прямо на сцене. На больших экранах сцены зрители смотрели концерт в режиме реалтайма одновременно с моушн графикой. Это уникальная визуальная технология, которая была задействована в Украине впервые.

Пресс-служба Тины Кароль

Пресс-служба Тины Кароль

По мотивам своей фешн-съемки с питоном, Тина решилась на шоу-номер с рептилией. Во время исполнения песен "Ніжно" и "Твої гріхи" поп-дива держала двухметрового королевского питона в руках.

Пресс-служба Тины Кароль

Специально для исполнения хита "Вільна" вместе с Тиной Кароль на сцену вышла солистка группы THE HARDKISS Юлия Санина.

Пресс-служба Тины Кароль

Концерт Тины Кароль — это в том числе шоу с дополненной реальностью. При наведении камеры телефона на сцену, используя приложение Tina Karol, зрители смотрели AR шоу, которое не увидеть глазами.

Пресс-служба Тины Кароль

Пресс-служба Тины Кароль

Вместе с бэндом Тины Кароль в шоу играли музыканты из Америки — барабанщик Aaron Smith и басист Shawn Davis. Все песни Тина Кароль исполняла вживую.

Пресс-служба Тины Кароль

Хореографы постановщики шоу — Марина Кущева и Дмитрий Жук. Марина ранее уже работала с певицей над клипами "Скандал", "Хороший парень", "Красиво".

Марина с Дмитрием уже работали вместе над постановкой live session альбома "Красиво", какой можно посмотреть на YouTube-канале Тины Кароль.

Пресс-служба Тины Кароль

Заметим, альбом "Красиво" стал абсолютным рекордсменом в топ-чартах в стримингових сервисах многих стран. Он покорил чарты в Украине, Казахстане, Азербайджане, Беларуси и Грузии.

Напомним, сегодня, 6 июля, Тина Кароль выйдет на сцену Atlas Weekend 2021 во второй раз.

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