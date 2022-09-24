Тина Кароль и Юлия Санина в похожих нарядах выступили на мероприятии Елены Зеленской в Нью-Йорке

Певица Тина Кароль и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина встретились в Нью-Йорке, чтобы принять участие в презентации благотворительного фонда Елены Зеленской.
На днях в Нью-Йорке первая леди Украины Елена Зеленская провела презентацию своего благотворительного фонда.
На мероприятие пригласили выступить певицу Тину Кароль и фронтвумен группы The Hardkiss Юлию Санину, которые исполнили совместный трек "Вільна". В Сети появились общие фотографии артисток с первой леди.
Для выступления Кароль и Санина выбрали похожие ассиметричные наряды от украинской дизайнера Валерии Ковальской. Тина была в жакете-смокинге белого цвета, который дополнила черными брюками, Юлия выбрала также белоснежный жакет с голубыми вставками и белую юбку с разрезом.
Интересно, что стоимость одного такого образа составляет не больше 1240 долларов.
Отметим, как говорится на сайте нового фонда Зеленской, он будет работать по трем основным направлениям: медицина, образование и гуманитарная помощь.
В рамках этих направлений запланировано оказывать адресную помощь, инвестировать в восстановление дошкольного, школьного образования, поликлиник, амбулаторий и их материально-технической базы, предоставлять гранты на обучение и научные разработки.
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