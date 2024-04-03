Тина Кароль и Юлия Санина восхитили своим появлением на шоу "Я люблю Украину" и ошеломили сообразительностью

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и певица Тина Кароль приняли участие в шоу "Я люблю Украина", премьера которого состоялась на телеканале ТЕТ.

Так, в тандеме с Юрием Ткачем певицы сыграли против Александры Зарицкой из группы KAZKA, Дмитрия Кадная и нового капитана Александра Педана.

Интересно, что 15 лет назад Тина Кароль снималась в первой версии проекта "Я люблю Украину", где ведущей была Лидия Таран. В то время как для Юлии Саниной это совершенно новый опыт. Она призналась, что перед съемками просматривала учебник по истории Украины, но узнав, что сразится вместе с Тиной Кароль, выдохнула и отвергла все волнения.

"Я долго не решалась участвовать в шоу "Я люблю Украину". Я довольно редко появляюсь в игровых проектах, но этот особенный. Он об Украине. А когда я услышала, что моя партнерша – это Тина Кароль, то поняла, что можно немного расслабиться, потому что по крайней мере атмосфера в нашей команде будет прекрасна", – прокомментировала Юлия Санина.

Тина Кароль и Юлия Санина на шоу "Я люблю Украину"

Тина Кароль и Юлия Санина на шоу "Я люблю Украину"

Звездные подруги не только зарядили безумной энергией и безудержным задором, но и блеснули знаниями об Украине, обойдя команду соперников – Александра Зарицкую и Дмитрия Кадная. Юлия Санина и Тина Кароль понимали друг друга без слов в раунде "Крокодил", с первых секунд отгадывали украинские хиты в музыкальных паузах и как орехи трещали ребусы от ведущей. В комментариях зрители отметили, что это самый прекрасный тандем. Просмотреть выпуск можно по ссылке.

Тина Кароль и Юлия Санина на шоу "Я люблю Украину"

Напомним, уже в это воскресенье, 7 апреля, в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового выпуска шоу "Я люблю Украину". За победу сразятся Оля Полякова и TAYANNA в команде Александра Педана и Анна Тринчер и Слава Демин в команде Юрия Ткача. Смотрите популярную украинскую викторину всей семьей.

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