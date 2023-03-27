Тина Кароль и Юлия Санина зажгли в дуэте на сцене Лос-Анджелеса

Украинская группа The Hardkiss дала большой благотворительный концерт в Лос-Анджелесе в США.

Во время выступления к солистке коллектива Юлии Саниной присоединилась ее коллега Тина Кароль. В дуэте певицы раскатали зал мощным исполнением совместного хита "Вольная".

"Особая ночь, особая гостья, особый клуб! Спасибо, Лос-Анджелес", — написала Санина после выступления в своем Instagram.

Звезды были рады видеть друг друга, так что наслаждались совместным выступлением на сцене и зарядили зал мощной энергетикой. Юлия выбрала для выступления дерзкий образ с блестящими черными брюками с разрезами и кожаном топе, а Тина предпочла более сдержанный образ в черном цвете.

Поклонники были приятно удивлены таким сюрпризом от артисток и порадовали их бурными аплодисментами.

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