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Тина Кароль и Юлия Санина зажгли в дуэте на сцене Лос-Анджелеса

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1307
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль и Юлия Санина зажгли в дуэте на сцене Лос-Анджелеса

Тина Кароль и Юлия Санина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Певицы исполнили свой хит "Вольная".

Украинская группа The Hardkiss дала большой благотворительный концерт в Лос-Анджелесе в США.

Во время выступления к солистке коллектива Юлии Саниной присоединилась ее коллега Тина Кароль. В дуэте певицы раскатали зал мощным исполнением совместного хита "Вольная".

"Особая ночь, особая гостья, особый клуб! Спасибо, Лос-Анджелес", — написала Санина после выступления в своем Instagram.

Звезды были рады видеть друг друга, так что наслаждались совместным выступлением на сцене и зарядили зал мощной энергетикой. Юлия выбрала для выступления дерзкий образ с блестящими черными брюками с разрезами и кожаном топе, а Тина предпочла более сдержанный образ в черном цвете.

Поклонники были приятно удивлены таким сюрпризом от артисток и порадовали их бурными аплодисментами.

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Дата публикации
Просмотры
1307
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