Тина Кароль игриво задрала платье и устроила секс по телефону в новом видео

Артистка выпустила обольстительное mood-видео на новую композицию "Поцелуй на фарт".

Украинская певица Тина Кароль не перестает радовать поклонников своим творчеством.

Сегодня состоялась премьера новой песни "Поцелуй на фарт" и mood-видео на нее. Трек вошел в свежий альбом исполнительницы "Двойной рай". Интересно, что видео было снято одним кадром. Как рассказала сама Тина, песня "Поцелуй на фарт" — это история одного телефонного звонка, когда разговор меняет все.

В самом ролике обольстительная Кароль появляется в обтягивающем черном платье и босоножках на шпильке. Певица в течение почти двух минут игриво двигается, танцует, а также лежит на полу. Все это она делает с красным телефоном в руках. А в конце видео певица пикантно приподнимает платье и демонстрирует стройные ножки.

Отметим, что пластинка Кароль "Двойной рай" – уже третий альбом артистки за этот год.

Читайте также: