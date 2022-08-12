Тина Кароль купила квартиру семье 9-летнего мальчика, который вел дневник в разрушенном Мариуполе

Владелец дневника о жизни в оккупированном Мариуполе, 9-летний Егор, сейчас в безопасности и готовится идти в школу.

Ранее ТСН рассказывала, как ребенок вел свои записи, живя под обстрелами, с нехваткой воды и еды, и терял родных. А потом показывала как мальчику, вместе с мамой, сестрой и бабушкой, удалось выбраться оттуда.

Семья Егорчика сейчас проживает в Киеве, в квартире которую им временно предоставили небезразличные соотечественники, говорится в сюжете ТСН. Последние записи мальчик делал еще в оккупации. А когда выбрались, только рисовал немного. Обгоревшие дома и собак; лампу в подвале, которая со временем погасла; и пищу, о которой мечтал, и которой не хватало.

Детская искренность и откровенность среди разрушений голода и смерти изрядно поразила Украину и мир. Дневник Егорчика увидели еще до того, как он выбрался из Мариуполя. Детские записи обнародовал двоюродный дедушка мальчика, который тогда первым добрался до Запорожья.

Измученному и подавленному Егорчику, его сестре, маме и бабушке удалось выбраться только через месяц после дедушки.

"У дочери голова, пальцы, у сына на спине с ладонью, просто все выдрано, у меня на бедре, на руке ранения… А папа умер от травм. За восемь дней стек кровью, помощи не было никакой", — рассказывает мама Егора.

Где сейчас 9-летний автор дневника о жизни в аду Мариуполя

Об этих ужасах, еще и детскими глазами, на тот момент знали уже, как в Украине, так и далеко за ее пределами. В частности, слышали и из уст известных украинцев на многочисленных благотворительных концертах, в поддержку Украины.

Певица Тина Кароль о дневнике Егорчика узнала из соцсетей. Тогда же решилась прочитать его и со сцены, чтобы зрители попытались понять всю боль, которую переживают украинские дети во время войны.

Небезразличные украинцы вызвались помочь семье с жильем. Все лето разрешили бесплатно жить в квартире в Киеве. На длиннее Елена и сама не хотела бы, потому что хоть и воспитывает детей одна, уже ищет работу, планирует им школу, и начала искать жилье.

"Я искала квартиру, у меня чуть не была истерика. Или цены слишком высокие, или квартира не очень. Я сидела и думала, что дома у меня в Мариуполе было все. Я только сделала ремонт… И теперь так", — говорит мама Егора Елена.

Вдруг, однажды утром — телефонный звонок. Это был менеджер Тины Кароль. У Елены перехватило дыхание. А мужчина продолжил: "Сказал, что Тина читает на концертах дневник, он спросил, есть ли где нам жить. Я сказала, что нет и он сказал, что Тина хочет подарить нам квартиру. Это был шок", — сказала Елена.

А дальше все как по нотам: определились с регионом, небольшим городком — Бурштин в Ивано-Франковской области, и, конечно, квартирой. Которую сразу и поехали осмотрели – понравилась. Рядом и лес и озеро и площадки для игры.

Для удобства команда певицы квартиру сразу меблировала. Семья Егорчика рассчитывает переехать уже через неделю. Чтобы еще успеть подать документы в школу: Егору снова в третий класс, Веронике в девятый.

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