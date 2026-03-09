Тина Кароль мастерски поставила предательницу Ани Лорак на место и со сцены показала ей средний палец

Тина Кароль и Ани Лорак

Украинская певица Тина Кароль мастерски поставила предательницу Ани Лорак на место и прямо со сцены показала ей средний палец.

На днях скандальная Лорак решила найти крайнего в разрушении ее карьеры в Украине. Артистка выдала, что к этому якобы приложила руку Тина Кароль. При этом Лорак не стала уточнять, что на самом деле ее карьера в Украине сошла на нет из-за позиции относительно войны в Украине, которую развязала Россия.

Сама же Тина Кароль сначала эти скандальные обвинения не комментировала. Однако на концерте в Одессе 8 марта артистка решила поставить предательницу на место. Тина Кароль упрекнула экс-колегу за неискренность. Мол, та одной рукой не стыдится брать российские рубли, а другой — цинично вытирает слезы, потому что из-за этого ее не пускают в Украину. Напоследок Тина Кароль показала скандальной Лорак средний палец.

"Очень легко правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы, что не пускают в страну", — выдала Кароль.

Напомним, недавно режиссер Олег Боднарчук разнес Ани Лорак, с которой раньше дружил, за циничную ложь. Также он раскрыл, какой артистка является на самом деле.