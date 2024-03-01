Тина Кароль на домашнюю веб-камеру записала пикантное видео: "Сплошная эротика"

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников выпуском долгожданной музыкальной новинки под названием "З тобою".

Вместе с песней состоялась и премьера лаконичного, но в то же время довольно соблазнительного клипа исполнительницы. Кароль сняла видео в формате домашней веб-камеры. По словам певицы, песня акцентирует настроения весенней любви. Каждая фраза наполнена вызовом и страстью. В видео Кароль с макияжем, прической и в вечернем платье лежит дома на диване и соблазнительно поет в домашнюю webcam.

В свою очередь поклонники Тины Кароль не стали скрывать, что эта песня вызвала у них много эмоций и даже желаний:

Это вау! Такая сексуальная песня и сразу чувствуется, что под нее можно делать…

Очень надеюсь, что адресат получил это видео без SMS и регистрации

Сплошная любовь и эротика

Бешеный соблазнительный трек

Отметим, что продюсерами песни "З тобою" выступил молодой коллектив аранжировщиков, а автором музыки и текста является сама Тина. Ноты блюза и страстного вокала делают композицию очень узнаваемой и характерной.

Напомним, ранее Тина Кароль ошеломила поклонников своей физической формой. Артистка продемонстрировала, как умеет отжиматься без ног в планке на руках.

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