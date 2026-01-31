Тина Кароль на фоне скандала с песней "У нас немає світла" заявила, что ее заказали: "Знаем, кто инициировал"

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль на фоне скандала с песней "У нас немає світла" заявила, что против нее была совершена заказная компания.

Своими мыслями исполнительница поделилась в интервью "Украинской правде". Артистка убеждена, что хейт вокруг нее возник не на пустом месте. Певица говорит, что исполнила трек, поскольку хотела поддержать украинцев, которые сейчас живут в режиме постоянных отключений света, а также поделилась и своим наболевшим. Однако видео не так восприняли. И Тина Кароль убеждена, что это не просто так. Мол, за такой короткий промежуток времени не может быть столько комментариев. Более того, исполнительница уверяет, что даже знает, чьих это рук дело. Сейчас Тина Кароль занимается расследованием

"Это видео разнесли. И еще одна важная вещь о консолидации общества: мы прекрасно знаем, как состоялась эта атака в соцсетях и кто ее инициировал. Позже я это обязательно расскажу, потому что мы это расследуем сейчас", - говорит певица.

Артистка также объяснила цель этой атаки. Мол, таким образом пытаются дестабилизировать настроение общества. По словам Тины Кароль, на это указывает ряд однотипных комментариев, где ее обвиняли в "исполнении песни по заказу власти". Артистка говорит, что это элемент гибридной войны, и не последнюю роль в этом сыграла РФ.

"Цепочка событий оказалась очень показательной: на эту тему начали появляться материалы даже в России. Фактически речь идет о попытках запускать внутренние конфликты внутри страны. Это часть гибридной войны. Сегодня у нас забирают базовые, бытовые вещи: тепло, свет, ощущение безопасности. Люди находятся на пике эмоционального напряжения, и в этот момент их пытаются сталкивать между собой. Среди комментариев очень четко прослеживалась заказная линия: что это якобы "песня от власти", что это "песня на дурака", мол, "власть ничего не сделала, но песенку вам дали", чтобы отвлечь внимание. И это тоже элемент той же гибридной атаки", - говорит исполнительница.

Отметим, недавно Тина Кароль опубликовала ролик, как в щитовой поет песню со строками "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро, і ми переможемо будь-яке зло". Однако этот ролик неоднозначно восприняли. Артистку затравили, поскольку некоторые восприняли это как насмешку, когда украинцы оказались на грани выживания из-за длительных отключений света и отопления. Тина Кароль тогда отреагировала на критику и публично извинилась за недоразумение.