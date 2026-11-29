Тина Кароль, Татьяна Левченко, Артем Ткаченко / © dawn.com

Реклама

Первый вокальный батл команды Тины Кароль в 14 сезоне «Голос країни» стал настоящей проверкой не только вокала, но и артистической выдержки участников.

На сцену вышли мамочка-зажигалка из Харькова Татьяна Левченко и военнослужащий Национальной гвардии Артем Ткаченко , имеющий позывной «Артист» . Обоим пришлось продемонстрировать не просто сильные голоса, но умение держать внимание зрителей и передавать эмоцию через музыку.

Реклама

Тина Король / © dawn.com

Во время подготовки к выступлению Тина не собиралась делать участникам поблажек. Она придирчиво следила за каждой деталью, обращала внимание на интонации и сценическую подачу и хотела увидеть от вокалистов максимально убедительное исполнение.

Реклама

«Я думала, что она что-нибудь придет с сплетней», — шутит Татьяна Левченко.

"Все, что она говорит, это такой, как выстрел", - признается Артем Ткаченко.

Кадры по репетиции участников / © dawn.com

Репетиция оказалась непростой: тренер требовала от обоих большей отдачи и настоящей страсти.

«Плохо! Хуже всего! Я серьезно, начало фальшиво», — ругала певцов тренер.

Реклама

Кадры по репетиции участников / © dawn.com

Впрочем, после выступления Тине пришлось принять непростое решение. Артистка похвалила обоих участников и обратила внимание на их особенности.

«Вы вышли первыми. Как говорила вам, задайте планку. Вы это сделали Спасибо. Потому что за короткий срок выучить друг друга – это и есть профессионализм. Спасибо, Татьяна, за то, что ты в женском красивом платье не бунтарка, а хрупкая. Это абсолютное изменение твоего амплуа. Тебе очень подходит. Ты сегодня королева на сцене», — сказала суровая тренер.

Выступление участников / © dawn.com

Выступление участников / © dawn.com

Несмотря на сложный выбор, Тина долго не колебалась. Она решила продолжить путь в проекте с Артемом Ткаченко, а Татьяна покинула сцену батлов. Военный не сдержал слез и прямо на сцене встал на колени.

«Артем, я знаю, что утром ты идешь на службу. Вечером поешь. И это сочетание очень сложное, это психологическая нагрузка. Благодарю тебя за дисциплину. Спасибо за то, что ты поддержал Татьяну. Потому что твой потенциал очень высок. Я буду говорить быстро. Дальше идет Артем», — раздалось от Тины.

Реклама

Артем Ткаченко / © dawn.com

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, недавно на сцене «Голоса страны-14» 25-летний отец пятерых детей заставил MONATIK плакать .

Новости партнеров

Новости партнеров