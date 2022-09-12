Тина Кароль на концерте помогла военному сделать предложение руки и сердца любимой

Вчера, 11 сентября, украинская певица Тина Кароль отыграла концерт в киевском метро.

Для своего выступления знаменитость выбрала платье с глубоким декольте от украинского бренда. Наряд Кароль продемонстрировал женственность и привлекательность, что является своеобразным символом того, что даже во время войны украинцы есть и остаются самой красивой нацией.

Тина Король / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Во время своего сольного концерта артистка исполняла песни только на украинском языке и эксклюзивно представила премьеру песни "Вільні. Нескорені", официальный релиз которой состоится на этой неделе.

Кроме исполнения самых известных хитов, со сцены Тина читала пронзительные стихи и много общалась со зрителями. В частности, Кароль выступила с мощной речью.

Концерт Тины Кароль в метро / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

"Это мой первый сольный концерт в нашем независимом государстве в этом году, и он в метро. Это и трогательно, и жестоко, и в то же время это демонстрирует, что мы несокрушимы, мы свободны, непокорны и непреодолимы. Пусть наши посвящения, пусть выступления, пусть наши речи в мире будут таким символом мягкой силы, ведь мы влияем на понимание того, что мы никому не отдадим наше государство, никогда и никому, потому что мы свободны, свободны душой, любим свободу, любим свою страну, любим землю. героев, а они среди нас", — со сцены сказала исполнительница.

Кстати, выступление Тины Кароль не прошло без приятных сюрпризов. Во время концерта исполнительницы на импровизированную сцену поднялся украинский военный, который служит Национальной гвардии Украины. Мужчина опустился на одно колено и сделал предложение руки и сердца любимой. Избранница военного тоже служит вместе с ним. Влюбленные познакомились во время войны и поняли, что не могут друг без друга. Так что военная ответила любимому "да". Тина Кароль была так рада за парочку, что сразу же начала говорить им: "Горько!".

На концерте Тины Кароль военный сделал предложение любимой / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

На концерте Тины Кароль военный сделал предложение любимой / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Это первый сольный концерт Тины Кароль на станции метро Майдан Незалежности в Киеве. Выступление артистки покажут в эфире Национального телемарафона в ближайшее воскресенье, 18 сентября в 21:00.

Читайте также: