Тина Кароль на редком фото ошеломила, как изменился ее 15-летний сын

Украинская певица Тина Кароль на редком фото показала, как сейчас выглядит ее сын Вениамин.

Артистка встретилась с мальчиком за границей, а именно в Великобритании. Там Вениамин проживает и учится. Тина Кароль сейчас тоже находится за границей, ведь у нее тур по странам Европы. Певица не упустила возможности, чтобы увидеться с сыном и провести с ним время.

В Instagram-stories Тина Кароль опубликовала фото с 15-летним Вениамином, на котором удивила, как ребенок изменился. К слову, сына исполнительницы было просто не узнать. Вениамин возмужал и стал уже выше ростом за свою звездную маму. Фото с сыном артистка не подписывала.

Тина Кароль с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

Кстати, уже 19 ноября Вениамин будет отмечать день рождения. Мальчику исполнится 16 лет. Именно 19 ноября у Тины Кароль концерт в Лондоне, однако она не упустит возможности, чтобы поздравить сына с важным праздником.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук показывала, как ее старший сын с годами менялся. Исполнительница также поздравляла Глеба с днем рождения.

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