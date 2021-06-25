Тина Кароль на роликах показала, как готовилась к Atlas Weekend просто в гостинице Казахстана

Тина Кароль на роликах показала, как готовилась к Atlas Weekend просто в гостинице Казахстана

Артистка также показала первые кадры со съемок нового клипа.

Популярная певица Тина Кароль активно готовится к фестивалю Atlas Weekend.

Звезда заявлена хедлайнером и выступит 5-6 июля. На YouTube-канале исполнительницы вышел очередной трейлер ее документального фильма о подготовке. В видео можно увидеть работу всех департаментов. Технические службы решают, как воплотить в жизнь столь технологически сложное шоу.

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"Концерт Тины Кароль — это симбиоз технических и визуальных эффектов, наша задача слить все воедино, чтобы получить что-то яркое, которое придумала Тина! И это очень непросто!", — говорит исполнительный продюсер шоу Максим Туканов.

Балет певицы продолжает учить ошеломляющие постановки, а хореограф-постановщик Марина Кущева параллельно готовит Тину к съемкам нового клипа.

"Впервые в жизни я проводила репетиции по видеосвязи. Тина была Казахстане, у нас была разница во времени. Она вставала в три часа утра, чтобы настойчиво и не сдаваясь довести хореографию к идеалу. Она репетировала в коридоре отеля, в спортзале, на улице" — поделилась Марина.

Режиссер шоу Максим Делиергиев начал работу с компанией визуальных эффектов.

"Для Украины это новая технология. Во время концерта Тина снимают онлайн камеры, изображение мы пропускаем через свой сервер, разрабатываем уникальные эффекты и получаем ошеломляющие эффекты на экраны здесь и сейчас", — говорит Максим.

Стилист готовит яркие костюмы, которые специально к шоу приезжают из США. С трейлера зрители также узнают, что Кароль учится кататься на роликах для съемок в своем новом клипе. Зрители также увидят эксклюзивные кадры ее пребывания в Казахстане в рамках промотура в поддержку альбома "Красиво".

Напомним, ранее Тина Кароль показала свой цифровой лот — отпечаток пальца. Вчера начались торги за лот певицы на NFT аукционе.

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