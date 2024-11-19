Тина Кароль на своем концерте публично высмеяла Светлану Лободу: "Все знают, о чем идет речь"

Артистка не сдержалась, чтобы не пошутить над исполнительницей.

Украинская певица Тина Кароль публично посмеялась над Светланой Лободой.

Случилось это на концерте артистки в Брюсселе, который она отыграла 18 ноября. Между исполнением песен исполнительница общалась с поклонниками. С одним из фанатов Тина Кароль вступила в диалог. В частности, мужчина выкрикнул, что снимает артистку на видео. На что певица поинтересовалась, прямой ли это эфир. А мужчина ей: "Спрашивают, кто такая". И тут Тина Кароль в ответ: "Светка Лобода".

"Спрашивают: "Что снимаешь?" Я говорю: "Тину Кароль", — выкрикнул поклонник Тины Кароль.

"А, у вас прямой эфир? Студия, студия", – пошутила исполнительница.

“Спрашивают: “Кто такая?” – продолжил разговор с Кароль мужчина.

"Кто такая? Скажите, что Светка Лобода", — пошутила артистка.

Тина Кароль публично пошутила над Светланой Лободой на своем концерте в Брюсселе

Зал отреагировал на шутку Тины Кароль громкими овациями. Сама исполнительница после того, как отсмеялась, отметила, что лучше будет петь, чем шутить, а то "молоковоз наедет". Таким образом, исполнительница снова подколола Светлану Лободу, намекнув на ее песню moLOko.

"Лучше буду петь… Ведь где-то у TikTok была шутка, что если я начну писать книгу, то молоковоз наедет. Все понимают, о чем идет речь", — подытожила артистка.

Напомним, сейчас Тина Кароль находится за границей, где у нее концертный тур. Певице представился случай встретиться с сыном, которому уже исполняется 16 лет. Артистка показывала, как Вениамин изменился до неузнаваемости.

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