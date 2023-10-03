Тина Кароль на улыбчивых фотографиях намекнула на новую песню

Артистка показалась в студии звукозаписи.
Украинская певица Тина Кароль намекнула поклонникам записи новой песни.
В своих Instagram-stories исполнительница поделилась новыми фотографиями, сделанными в студии звукозаписи. На фото Тина позировала у микрофона в наушниках и улыбалась камере.
Таким образом фаны предположили, что певица записывает новый хит, который совсем скоро представит их внимание. Сама же Тина фото оставила без подписи.
Для выхода певица выбрала черный короткий топ, который подчеркнул ее фигуру и блестящие серые брюки. Свой образ Тина дополнила легким макияжем, а волосы собрала.
Также знаменитость очаровала свою аудиторию селфи из авто. Кароль позировала в лучах солнца и улыбалась на камеру.
Напомним, недавно Тина Кароль поделилась с поклонниками стихотворными строками о любви. Так что очень возможно, что сейчас певица работает над новым хитом.
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