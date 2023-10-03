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Тина Кароль на улыбчивых фотографиях намекнула на новую песню

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
405
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль на улыбчивых фотографиях намекнула на новую песню

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка показалась в студии звукозаписи.

Украинская певица Тина Кароль намекнула поклонникам записи новой песни.

В своих Instagram-stories исполнительница поделилась новыми фотографиями, сделанными в студии звукозаписи. На фото Тина позировала у микрофона в наушниках и улыбалась камере.

Таким образом фаны предположили, что певица записывает новый хит, который совсем скоро представит их внимание. Сама же Тина фото оставила без подписи.

Тина Король / © instagram.com/tina_karol
Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Для выхода певица выбрала черный короткий топ, который подчеркнул ее фигуру и блестящие серые брюки. Свой образ Тина дополнила легким макияжем, а волосы собрала.

Также знаменитость очаровала свою аудиторию селфи из авто. Кароль позировала в лучах солнца и улыбалась на камеру.

Тина Король / © instagram.com/tina_karol
Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно Тина Кароль поделилась с поклонниками стихотворными строками о любви. Так что очень возможно, что сейчас певица работает над новым хитом.

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Дата публикации
Просмотры
405
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