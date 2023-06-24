Тина Кароль на встрече с Папой Римским сделала ему трогательный подарок: "Исключительный момент истины"

Певица Тина Кароль лично встретилась с Папой Римским Франциском во время своего визита в Ватикан.

Исполнительница имела возможность пообщаться с главой католической церкви и даже сделать особый подарок. Кароль привезла из Украины дневник мальчика Егора из Мариуполя, который месяц вел его в подвале во время российской оккупации.

"Его Святейшеству Папе Франциску сегодня мною был передан оригинал дневника мальчика Егора из Мариуполя, в котором нет детских мечт, ибо мечта выжить, о которой он пишет, не может считаться детской. Щемящие строки, где Егор записывает, что у него" сегодня умерли собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь" — парализуют своей трагичностью. Егор молился, если его семье придется умереть, то пусть вместе с ним, чтобы он не остался один", — поделилась в Instagram Кароль.

Певица подчеркнула, что эта встреча и то, что ежедневник Егора теперь в Ватикане имеет очень важное значение для всех украинских детей.

"То, что дневник Егора отныне в Ватикане — это исключительный момент истины. Этот дневник как послание к Богу олицетворяет в себе не только боль, он олицетворяет в себе отвагу целого поколения детей, которые сегодня переживают войну против Украины. Мое оружие — это слово, а мои доспехи — это поступки. Я искренне верю, что украинский народ и его дети докажут бесправие зла. Слава Украине", — написала Тина.

Кароль лично знакома с Егором и его семьей. Певица подарила семье квартиру после выезда из оккупации.

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