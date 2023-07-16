Тина Кароль насладилась отдыхом во дворе своего загородного дома и показала, что у нее растет

В этом году у звезды прекрасный урожай в саду.

Украинская певица Тина Кароль среди концертов находит время насладиться домашним отдыхом.

Спокойные мгновения в уютном дворе своего загородного дома в селе Зазимье под Киевом исполнительница показала в сторис Instagram. Так, Кароль поделилась фото, которые сделала, сидя на летней террасе. Тина очаровала отдохнувшим видом в удобном трикотажном костюме из топа и брюк свободного кроя и с легким макияжем.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кроме того, Кароль похвасталась перед поклонниками удачным урожаем из собственного сада. В этом году во дворе исполнительницы созрели сочные персики и абрикосы.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Кстати, недавно Тина Кароль продемонстрировала фанам, что уродило на грядках в ее огороде и показала красивую цветущую территорию своего загородного поместья.

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