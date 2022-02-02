Тина Кароль насмешила легкомысленным селфи своих пальцев на фоне Лондона

Исполнительница показала, как проводит время в Великобритании.

Украинская певица Тина Кароль отправилась в Великобританию.

Об этом исполнительница рассказала в своем фотоблоге. Недавно артистка начала делиться life постами, которые нашли много отзывов в сердцах ее поклонников.

На этот раз в Instagram Тина запостила серию снимков, на которых показала, как проводит время в Лондоне. Туда артистка прилетела в рамках концерта, фрагмент которого тоже показала. Кроме того, позволила себе звезда и немного подурачиться и сделала селфи пальцев своих ног на фоне "туманного Альбиона".

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"Пой, читай, мечтай. В суете будней найдите время для себя", — коротко прокомментировала фото Кароль.

Подписчики страницы певицы поделились эмоциями от увиденного: "Безумно нравятся такие life посты, мы очень ждали", "эти живые посты – лучшее, что случалось в Instagram", "даже пищать начала от лайфа в профиле", "очередной живой пост. Тина Григорьевна, вы нас балуете".

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