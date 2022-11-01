Тина Кароль наткнулась на сепаратиста в аэропорту: "Ситуация вогнала меня в ступор и слезы"

Украинская исполнительница Тина Кароль рассказала о неприятном инциденте, случившемся с ней в аэропорту.

Артистка поделилась, что при контроле незадолго до вылета самолета ее довел до истерики работник. В частности, у контролера была пророссийская позиция, а он с удовольствием показал ее Тине.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Ситуация вогнала меня в ступор и слезы. Читаю новости о ракетных ударах, о свете и воде... злость и боль... Подхожу к бордингу контроля... И какой же подлец попался сепаратический мне. Задержал... Его вопрос: "Вы куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом, а потом в Россию?". И улыбается, мудак... Слава Украине!, — я ему. Бегу злая, матерюсь... Самолета нет... вылетел без нас. Оборачиваюсь, а вокруг новогодние огни монтируют, все... я разревелась…", — поделилась наболевшим Тина в Telegram.

Кароль эмоционально отметила, что уже не дождется, когда наконец-то кремлевский диктатор Путина умрет.

"У нас будут свои новогодние огни – лучшие. Просто это… Сдохни х*йло!" – добавила Тина.

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