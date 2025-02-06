Тина Кароль назвала имя известного мужчины, которому отказала в дуэте: "Я реально стерва"

Речь идет об одном из хитов артистки, который она выпустила с SHUMEI.

Украинская певица Тина Кароль назвала имя известного мужчины, с которым отказалась записывать дуэтную песню.

Речь идет о треке исполнительницы "Стерва". Артистка выпустила композицию с певцом SHUMEI. Но, как оказалось, трек должен был быть другим. Сначала Кароль планировала выпустить песню в дуэте с шоуменом Даниэлем Салемом, о чем она рассказала на канале М1.

От этой идеи певица отказалась, хотя Салем и отправлял ей свои пробы. Как говорит Тина Кароль, композиция просто не подходила для шоумена. Она решила его не мучить, а выбрать другого артиста для дуэта.

Даниэль Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Это песня "Стерва". Даня долго сидел с этой песней! Она была уже написана, я принесла тебе, говорю: "Написала песню, давай попробуем". Сейчас все классно, все органично произошло. Короче, видите, я реально стерва. Завалила пацана! Песня просто будто не подходила тебе. Я поняла, что я тебя мучаю. Благодарна тебя за все эти варианты, которые ты посылал", - говорит исполнительница.

Тем временем Даниэль Салем добавил, что для него песня была действительно сложной. Поэтому он радуется, что трек Тина Кароль выпустила из SHUMEI, ведь именно так он выглядит более органично.

"Песня очень сложная на самом деле. Я рад, что получилось так, как оно получилось", — отметил шоумен.

Напомним, ранее Тина Кароль пожаловалась, что в украинском шоу-бизнесе отсутствует дружба. Также певица рассказала, как коллеги-артисты пытались ее "топить".

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