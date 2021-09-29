Тина Кароль назвала свои вредные привычки: "Они очень вредят другим"

Также звезда рассказала о своих утренних ритуалах.
Звезда украинского шоубизнеса Тина Кароль, которая недавно шокировала видео, как стоит на гвоздях, рассказала о своих вредных привычках.
На YouTube-канале певица опубликовала новый ролик, в котором рассказала много чего интересного о себе. И, оказалось, у Тины есть вредные привычки.
Однако, как с улыбкой говорит звезда, они вредны для других, а не для нее. Артистка признается, что у нее есть "синдром отличника, а также она перфекционист.
"Вообще, я самая вредная", — с улыбкой рассказала Тина.
Кстати, певица также рассказала о своих утренних ритуалах. Ежедневно артистка просыпается в пять утра, чтобы посмотреть на рассвет. Она признается, что это вдохновляет ее и заряжает.
После этого звезда занимается спортом и выпивает пол литра воды.
"Во время спорта слушаю демки, музыку из тура. Третий пункт утреннего ритуала — после тренировки выпиваю пол литра воды", — поделилась исполнительница.
Напомним, недавно Тина Кароль показала, что носит с собой в сумочке. Артистка пользуется двумя телефонами.