Тина Кароль не появится на "Танцах со звездами": продюсер Завадюк раскрыл правду об их отношениях

В благотворительном предновогоднем выпуске «Танцев со звездами», который выйдет 28 декабря на телеканале «1+1 Украина», зрители не увидят Тину Кароль.

Отсутствие многолетней ведущей проекта вызвало недоумение и предположение о возможном конфликте между певицей и командой шоу. Впрочем, продюсер «Танцев со звездами» Владимир Завадюк решил расставить все точки над «і». В проекте "Тур звездами" он отметил, что никакого недоразумения между ним и Тиной Кароль нет.

Продюсер также отметил, что Тина Кароль является одной из ключевых фигур в истории «Танцев со звездами» и ее вклад в проект сложно переоценить. В то же время он добавил, что между близкими людьми, как и везде, бывают разные периоды, но это не влияет на взаимное уважение.

«Тины Кароль не будет. Но я бы хотел, чтобы она была. Передаю ей привет и считаю ее одной из важнейших звезд шоу „Танцы со звездами“. Для тех, кто считает, что между нами что-то не так, — нет: между нами все так. Я обожаю Тину и считаю ее для себя абсолютно родным человеком. А между родными людьми бывают как классные моменты, так и более сложные. Однако мы всегда остаемся родными», — подчеркнул Завадюк.

Причину, почему на этот раз певица не присоединилась к спецвыпуску, Завадюк предложил уточнять непосредственно у самой Тины. При этом он выразил надежду, что в будущих полноценных сезонах шоу Кароль снова появится на паркете в привычной для зрителей роли.

Напомним, недавно продюсер Владимир Завадюк назвал имена двух известных артистов, которые отказались от участия в нынешнем благотворительном выпуске «Танцев со звездами». И также раскрыл причины их решения.