Тина Кароль неожиданно посетила в больнице спасательницу, которая была ранена российской ракетой

Украинская певица Тина Кароль несколько дней назад дала концерт в Берлине. Афишу выступления артистки заметила спасательница Евгения Дудка, которая находится на лечении в Германии

В частности, на реабилитации женщина оказалась после того, как получила ранение из-за взрыва российской ракеты. Евгения решила написать своему кумиру в соцсетях, хотя даже не ожидала получить ответ.

Фото: e._v._dudka17/Instagram

"Сегодня особый день — моей гостьей была Тина Кароль. Поверьте, это человек действительно с большой буквы. Как все произошло?! А так... несколько дней назад я случайно увидела объявление, что 12 ноября Тина Кароль даст свой концерт в Берлине. И непонятно почему, мои руки взяли телефон, а пальцы написали: "Тиночка. Я спасательница и лечусь в Берлине, после ранения ракетой. Была бы вам очень рада. Пожалуйста, зайдите в гости". Какая я невежливая, даже не написала добрый день. А все потому, что даже не ждала ответа. Но... прошло несколько часов, и я не поверила своим глазам. Сообщение от Тины Кароль в меня в direkt", — поделилась Евгения.

Тина приехала в больницу к спасительнице с немалым букетом цветов. Певица пообщалась с Евгенией и осуществила ее мечту.

Фото: e._v._dudka17/Instagram

"Перед входом в мою палату есть еще одна небольшая комната, и когда я услышала ее голос, то уже не могла дождаться, чтобы открылась дверь. Поэтому желаю всем – мечтайте! Пока мы мечтаем, есть реальные шансы на чудо в этом мире. Например, сегодня ко мне приехала народная артистка Украины, а в скором времени уже наступит победа", — отметила спасительница.

Фото: e._v._dudka17/Instagram

Напомним, в Берлине во время своего концерта Тина Кароль неожиданно позвонила военным, которые сейчас служат на передовых позициях. Также артистка рассказала, как ее фонд помог защитникам.

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