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Тина Кароль неожиданно выпустит песни с композитором, которая создавала хиты для Уитни Хьюстон

Тина Кароль неожиданно выпустит песни с композитором, которая создавала хиты для Уитни Хьюстон

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
813
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль неожиданно выпустит песни с композитором, которая создавала хиты для Уитни Хьюстон

Тина Кароль и Дайан Уоррен / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Вскоре исполнительница порадует фанатов новинкой.

Украинская певица Тина Кароль готовит новый музыкальный материал. Вместе с артисткой над созданием песен работает легендарный американский композитор Дайан Уоррен.

Об этом Кароль сообщила в своем Telegram-канале.

Певица и композитор уже работают в студии над новым музыкальным материалом. По словам Тины, они сразу же нашли общий язык и с первой ноты поняли, что сотрудничество будет успешным.

Тина Кароль / © Пресс-служба Тины Кароль
Тина Кароль / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

"Наш меджик произошел ч первой ноты. Спасибо тебе, Вселенная", — поделилась Кароль.

Тина Кароль / © Пресс-служба Тины Кароль
Тина Кароль / Фото: Пресс-служба Тины Кароль
Тина Кароль и Дайан Уоррен / © Пресс-служба Тины Кароль
Тина Кароль и Дайан Уоррен / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Отметим, Дайан Уоррен – легендарный американский композитор. У нее есть немало престижных наград, в частности "Грэмми", Emmy Awards и "Золотой глобус". В 2022 году композитор стала обладательницей премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Дайан также является автором хитов таких известных артистов, как Уитни Хьюстон, Селин Дион, Тина Тернер, Шер, Леди Гага, Scorpions, Aerosmith.

Напомним, на днях Тина Кароль устроила нежный фотосет. Исполнительница показала портретные фотографии, на которых предстала в милом образе.

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Дата публикации
Просмотры
813
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