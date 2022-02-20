Тина Кароль о фейковой справке Alina Pash: "Я спрашивала, все ли в порядке с певицей"

Тина Кароль о фейковой справке Alina Pash: "Я спрашивала, все ли в порядке с певицей"

Артистка убеждена, что скандала можно было бы избежать.

Украинская певица Тина Кароль в этом году была судьей нацотбора на "Евровидение".

Конечно же, она переживает из-за скандала, который случился после финала. "Світському життю" Тина рассказала, что этого можно было бы избежать, если бы всех кандидатов тщательно проверили.

"Это же можно предусмотреть, проверить. Если есть какие-то конкретные принципы и правила, то возьмите и проверяйте всех. Не нужно потом удивляться", — говорит Кароль.

Также исполнительница добавила, что спрашивала у организаторов нацотбора, проверяли ли они Alina Pash, ведь у всех участников должна быть отличная репутация. Исполнительнице ответили, что все хорошо.

Alina Pash / instagram.com/alinapash

"Я спрашивала, все ли хорошо с Alina Pash. Мне ответили, что все хорошо. Мы проверили. Я чувствовала, что будет скандал. Она у меня участвовала в "Молодій крові". Я ее реально уважаю как исполнительницу, но нацотбор — это тонкая структура. Надо иметь кристально чистую репутацию, чтобы уже идти на нацотбор. Даже у члена жюри должна быть какая-то репутация", — добавила Кароль.

Также певица добавила, что совсем не против того, чтобы Kalush Orchestra выступил от Украины на "Евровидении-2022".

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