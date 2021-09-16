Тина Кароль о переезде в другую страну: "Я периодически думаю об этом"

Тина Кароль о переезде в другую страну: "Я периодически думаю об этом"

Также певица рассказала, что встречалась с двумя мужчинами одновременно.

Популярная певица Тина Кароль, которая недавно захватила новой фотосессией, решила ответить на интересные вопросы.

На YouTube-канале певица опубликовала новый ролик в рубрике "Было/Не было". В исполнительницы спросили, хотела бы ли она пожить в другую страну. И звезда призналась, что периодически думает об этом.

"Я периодически хочу пожить в другой стране. Я вообще люблю ездить в другие страны, люблю менять ландшафты, экстремальные путешествия, изучать различные города, улицы", — призналась артистка.

Тина Кароль с сыном на отдыхе / instagram.com/_fantina

Кроме этого, Тине задали достаточно таки провокационный вопрос, был ли у нее роман с двумя мужчинами одновременно.

"А если они посмотрят этот выпуск?" — с улыбкой сказала певица.

И все же честно призналась, что такое было в ее жизни.

Напомним, недавно Саша Пустовит после объявления о разводе отправилась отдыхать в Буковель. Она поехала на отдых вместе с сыном.

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