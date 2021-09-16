Тина Кароль о переезде в другую страну: "Я периодически думаю об этом"

Также певица рассказала, что встречалась с двумя мужчинами одновременно.
Популярная певица Тина Кароль, которая недавно захватила новой фотосессией, решила ответить на интересные вопросы.
На YouTube-канале певица опубликовала новый ролик в рубрике "Было/Не было". В исполнительницы спросили, хотела бы ли она пожить в другую страну. И звезда призналась, что периодически думает об этом.
"Я периодически хочу пожить в другой стране. Я вообще люблю ездить в другие страны, люблю менять ландшафты, экстремальные путешествия, изучать различные города, улицы", — призналась артистка.
Кроме этого, Тине задали достаточно таки провокационный вопрос, был ли у нее роман с двумя мужчинами одновременно.
"А если они посмотрят этот выпуск?" — с улыбкой сказала певица.
И все же честно призналась, что такое было в ее жизни.
Напомним, недавно Саша Пустовит после объявления о разводе отправилась отдыхать в Буковель. Она поехала на отдых вместе с сыном.