Тина Кароль о ревности сына: "От кого собираешься родить сестренку"

Артистка также призналась, что на тему секса просит поговорить с сыном мужчин из своего окружения.

Певица Тина Кароль рассказала о 12-летнем сыне Вениамине.

Артистка призналась в программе "Світське життя", что ей порой сложно успевать за взрослением наследника. Так, юноша уже начинает интересоваться откровенными темами, чем нередко сбивает с толку звездную маму. Так что на тему отношений и секса исполнительница просит поговорить мужчин из своего окружения.

"Это сложно, потому что я должна ему объяснить такие вопросы, иногда мужские. И я, честно говоря, обращаюсь к мужчинам из своего окружения, чтобы поговорили с ним на эту тему. Если честно, в школе их всему уже научили. Даже обучают многообразию отношений, потому что бывает и по-другому", – поделилась знаменитость.

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Рассказала Тина и о ревности Вени. Так, звезда раньше говорила, что мечтает родить дочь. Впрочем, ее сына волнует, кто же будет отцом.

"А это от кого ты собираешься родить сестренку? А это от кого?". Этот вопрос ставит в тупик. Он очень ревнует", – призналась Кароль.

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