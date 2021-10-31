Тина Кароль о романтическом видео из Ivan NAVI: "Он изрядно смотрел мне в глаза"

Тина Кароль о романтическом видео из Ivan NAVI: "Он изрядно смотрел мне в глаза"

Ролик артисты сняли во Львове.

Украинская певица Тина Кароль и ее коллега, певец Ivan NAVI, недавно представили mood video на ремикс песни "Ангели Все Знають".

Да, ролик они сняли довольно романтичный. На нем Тина и Иван мыло гуляют по улицам Львова. Артист даже ухаживал за певицей. "Світському життю" Кароль поведала, почему решила снять это видео.

Тина Король и Ivan NAVI

"Во-первых, он обратился и предложил снять видео. Я была во Львове и сказала, что я приду и снимем. Это действительно было спонтанно. Видео такое очень простое. Видео романтичное, но ничего больше", — говорит звезда.

Тина Король и Ivan NAVI

Впрочем, у некоторых поклонников исполнительницы создалось такое впечатление, будто между артистами есть чувства. Однако, Тина все отрицает, хотя говорит: "В течение видео он (ред. — Ivan NAVI) изрядно смотрел в глаза. Это точно".

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